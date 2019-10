В Краснодаре уральскую правозащитницу пытаются привлечь за репост видео, автор которого был оправдан

В Краснодаре пытаются привлечь к ответственности уральскую правозащитницу Юлию Федотову за репост видеозаписи поэта Максима Дроздова. По словам Юлии, поводом для преследования стала содержащаяся на записи символика «Открытой России».

Девушке вменяют статью 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности»).

«В понедельник составят постановление, а потом в суд передадут», — рассказала Федотова Znak.com.

Ранее прокуратура пыталась привлечь к административной ответственности по аналогичной статье самого Дроздова, но дело в отношении него было прекращено судом.

Федотова рассказала, что инициатором обвинения в обоих случаях выступил некий Леонид Могильный.

«На вопрос, не является ли это дело местью за профессиональную деятельность, Могильный обиженно промолчал», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, движение «Открытая Россия» было создано в ноябре 2016 года на конференции в Хельсинки. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. При этом, согласно заявлению Минюста, филиалов этих организаций в России нет. Из этого следует, что действовавшая на территории России «Открытая Россия» не имела отношения к указанным организациям и не являлась нежелательной.

В марте «Открытая Россия» объявила о ликвидации одноимённого движения, так как уже была создана российская общественная организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия»), учреждённая в Москве 24 февраля 2019 года.