В Костроме жильцы дома судятся с инвалидом-колясочником, отказываясь платить по 16 рублей за пандус

В Костроме жильцы пятиэтажки из посёлка Новый (входит в городской округ) судятся с инвалидом-колясочником Игорем Жулёвым, ветераном Афганистана, который два года назад через суды добился установки в подъезде электропандуса, пишет «Российская газета».

Жулёв добивался права на доступную среду много лет: сначала он обратился в ТСЖ, но на общем собрании 89% жильцов не одобрили траты на установку пандуса. Затем в течение почти четырёх лет инвалид писал обращения властям, получая отписки. Отчаявшись получить право на свободный выезд из дома, Игорь обратился в суд, который в конце 2017 года обязал мэрию за бюджетный счёт установить пандус в подъезде его многоэтажки. Через год электроподъёмник стоимостью около полумиллиона рублей установили и комиссия приняла его в эксплуатацию.

Увидев новый подъёмник, соседи инвалида заявили, что конструкция им не нравится, и принимать платформу на баланс дома они отказались.

«Из-за этого пандуса разбомбили колясочную. У нас внизу стояли велосипеды. А теперь нам пришлось увезти их в гараж», — выразила недовольство многодетная мать Марина Орешникова.

Переговоры между мэрией и жильцами о передаче оборудования на баланс дома зашли в тупик, тогда муниципальное управление имущественных и земельных отношений обратилось в суд с требованием признать наклонную платформу для перемещения инвалидов общим имуществом дома.

Накануне суда на дверях дома появилось объявление, подписанное председателем совета дома Светланой Колодкиной, в котором жильцов дома призывают принять активное участие в судебном заседании: «Тариф на содержание дома будет составлять 20 рублей 99 копеек с квадратного метра. Не будьте равнодушными. Платить придётся всем». В суд пришло около 30 жителей дома. Все как один выступили против признания платформы для инвалидов общедомовым имуществом.

«У нас шесть подъездов, 80 квартир, а пользуется подъёмником всего один человек! Обслуживание платформы будет стоить 40 тысяч рублей в месяц. Почему жители должны за это платить по 500 рублей из своей пенсии? Инвалиду тяжело, но администрация столкнула нас лбами. Почему сделали самую дорогую платформу? Пусть за это платят не жильцы, а соцстрах», — возмущались ответчики.

Возмущение «навязанной им финансовой обузой» оказалось настолько сильным, что жильцы, ничуть не стесняясь присутствия посторонних, начали открыто обсуждать, что будет, когда их сосед-инвалид умрёт.

«Когда необходимость в платформе отпадёт, мы решим её демонтировать. А для этого надо согласие 100 процентов собственников. Но многие проживают в других городах. Мы их никогда не найдём! И останемся навсегда с этой платформой, а тариф будет только расти», — размышляли ответчики.

Представители городского управления ЖКХ и службы муниципального заказа Юлия Женодарёва и Людмила Барышникова возразили, что озвученные жильцами расчёты сильно преувеличены.

«Площадь дома составляет 6350 квадратных метров. Стоимость страхования — 1500 рублей в год, обслуживание — 1600 рублей в месяц. По муниципальному контракту платформа будет вам обходиться в 1724 рубля — то есть по 27 копеек с квадратного метра. Это в среднем 16 рублей с квартиры. Не знаю, сознательно вас ввели в заблуждение или нет, но ни о каких 40 тысячах рублей в месяц речи нет», — представила расчёты представитель мэрии.

Жильцы же громко упрекали коммунальщиков в том, что те, установив платформу, «не учли морального аспекта».

«Я испытываю неудобство! Почему я должна стоять с ребёнком, сумками и ждать, пока он съедет?» — громко возмущалась одна из молодых матерей.

После получения иска они инициировали общее собрание жильцов. На нём избрали нового председателя, который не имеет полномочий подписывать документы о приёмке подъёмника в состав общего имущества дома. В мэрии пояснили, что в таком случае им придётся подавать иск не к председателю, а к каждому из собственников жилья в скандальной пятиэтажке.