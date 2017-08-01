В Кировграде слесаря-газовика осудили из-за отравления семьи угарным газом

Суд вынес приговор 36-летнему слесарю, обвинённому в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Мужчина приговорён к году ограничения свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

«По данным следствия, в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового газового оборудования комплексной эксплуатационной службой города Кировграда на 2016 год, в феврале 2016 года слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования пятого разряда проводились работы по договору о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования в квартире по улице Кировградской в городе Кировграде. Находясь в квартире, слесарь проверял работоспособность датчика тяги бытового газового проточного водонагревателя. Обвиняемый по окончании работ не установил газоотводящую трубу на газовый патрубок, не обеспечил герметичность соединения, составил акт сдачи-приёмки выполненных работ (оказанных услуг) по внутриквартирному газовому оборудованию к договору, получив от владельца квартиры денежные средства в качестве оплаты выполненных работ», – рассказали в ведомстве.

В результате неисправности при работе нагревателя с незакреплённой газоотводящей трубой угарный газ поступал не в дымовой канал, а внутрь квартиры, из-за чего 4 февраля угарным газом отравилась женщина и двое её малолетних детей. Пострадавшие в экстренном порядке были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана медицинская помощь.

Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год. Отмечается, что подсудимый вину не признал и обжаловал приговор в апелляционном порядке, где первый приговор был оставлен без изменения.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Правда УрФО»