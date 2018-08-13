В Каменске-Уральском неизвестный зарезал двух посетителей магазина

Накануне вечером в Каменске-Уральском в магазин «Пятёрочка» забежал мужчина с ножом и зарезал двух покупателей. После нападения злоумышленнику удалось скрыться. В настоящее время сотрудниками полиции ведутся поиски подозреваемого.

«Сыщики уголовного розыска при осмотре района, где случилось ЧП, обнаружили и изъяли материалы с камер видеонаблюдения. Приметы нападавшего уже установлены, в настоящее время ведутся его активные поиски», — рассказал порталу 66.ru пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области «Комсомольской правде» сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц».