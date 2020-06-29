В Израиле россиянка смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию. Ей пригрозили уголовным делом

Гражданке России Яэль Ильински, трижды проголосовавшей в Израиле на опросе по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание по российским законам, заявила «Интерфаксу» секретарь ЦИК России Майя Гришина.

По её словам, «гражданка решила злоупотребить правом», на такой случай есть статья 142.2 УК, которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет за незаконную выдачу и получение бюллетеня. При этом Гришина не смогла объяснить, почему россиянка смогла проголосовать трижды, признав лишь, что «электронных списков, единой электронной системы связи нет». Она добавила, что случаи неоднократного голосования могут быть выявлены и после подведения итогов голосования.

«Это будет выявлено уже постфактум, в ходе аналитической поверки уже после подведения результатов голосования, и какое-то соответствующее преследование может быть», — сказала Гришина.

Ранее проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински сообщила, что смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, отдав свой голос в посольстве России в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также дистанционным способом.

В первый день голосования дважды смог проголосовать по поправкам в Конституцию журналист «Дождя» Павел Лобков: сначала он это сделал на своём участке, а потом дистанционно с помощью электронного голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это «провокацией», полиция возбудила административное дело по статье 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение бюллетеня»).