В Иране разбился самолёт с 60 пассажирами

В Иране разбился самолёт ATR 72, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт упал около города Семиром в провинции Исфахан, пишет «Медуза».

ATR 72 принадлежал авиакомпании Aseman Airlines и выполнял рейс из Тегерана в город Ясуй, расположенный на юго-западе страны. Самолёт пропал с радаров через 20 минут после взлёта. На место крушения направлены спасатели и вертолёты.

Крушение ATR 72 произошло ровно через неделю после авиакатастрофы в России. Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-148. На борту находился 71 человек, все они погибли.