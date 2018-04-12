В Хабаровском крае объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8

В Хабаровском крае объявили 12 апреля днём траура по погибшим в результате крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Восток», сообщается на сайте регионального правительства. Соответствующее решение принял губернатор Вячеслав Шпорт, отмечает РБК.

«В день траура на всей территории края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований», — говорится в сообщении.

В день траура телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложили воздержаться от показа развлекательных передач. Вячеслав Шпорт пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших при крушении вертолёта.

«Будем внимательно следить за расследованием причин этого происшествия. От себя лично и от имени правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования», — приводятся в сообщении слова губернатора края.

Напомним, вертолёт Ми-8 разбился во время тренировочного полёта в Хабаровске 11 апреля. Он потерпел крушение в районе улиц Антенной и Хирургической, в 300 м от жилого дома. В результате происшествия погибли шесть человек, которые находились на борту. Два обнаруженных «чёрных ящика» были переданы следователям. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительными версиями крушения называются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота. Семьям погибших правительство Хабаровского края выплатит по 1 млн рублей.