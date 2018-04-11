В Хабаровске при падении вертолёта на улицу города погибли 6 человек

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 на улице в Хабаровске, при аварии, по предварительным данным, погибли шесть человек, сообщает Дальневосточное транспортное управление СУ СК.

«Вертолёт авиакомпании "Восток" выполнял учебно-тренировочный полёт. Однако, предварительно, из-за отказа техники экипаж начал совершать аварийную посадку в городе, но не удержал вертолёт и тот рухнул на улицу Карла Маркса», — рассказал собеседник «Интерфакса».

По его словам, удар был столь сильным, что вертолёт распался на отдельные обломки и загорелся.

Собеседник ТАСС заявил, что погибли все шестеро находившихся на борту. По словам очевидцев, вертолёт в тумане задел вышку, сообщает «Пятый канал».

«По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве 6 человек, которые, по предварительным данным, не выжили. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», — заявили в СК.

По сведениям местного телеканала «Губерния», обломки разбросаны по большой территории, а площадь возгорания составляет около 80 квадратных метров, пожар тушат пеной. Как заявляют в региональном управлении МЧС, крушение произошло в районе улиц Антенной и Хирургической. Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит процессуальную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 23 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).