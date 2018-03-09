В Хабаровске в реке нашли мешок с 26 парами кистей рук

В Хабаровске в одной из проток Амура был найден мешок с 26 парами человеческих конечностей, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, мешок был найден в протоке Бешеной после сообщения об обнаружении одной руки.

«Останки были найдены во время обследования береговой линии. Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука», — сообщил источник.

По информации СК, кисти рук использовались в «судебно-медицинских исследованиях» и были «утилизированы не предусмотренным законом способом».

«Данные биологические объекты (кисти рук) не криминального происхождения. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов», — сообщает СК РФ.

В настоящее время по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза.