В Госдуму внесён законопроект об аресте за зацепинг

Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который ужесточает наказание за зацепинг вплоть до ареста и вводит дифференцированные штрафы за это нарушение в городах федерального значения и в регионах России. Документ размещён в думской электронной базе данных, передаёт ТАСС.

Депутаты предлагают установить штрафы за зацепинг на железнодорожном транспорте в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей в среднем по России, а в крупных городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге – в связи со сложной транспортной системой и большой опасностью для жизни и здоровья граждан – от 3 до 4 тысяч рублей. За правонарушение, совершённое повторно, предлагается наказывать штрафами от 4 до 5 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Проблема зацепинга «наиболее остро стоит в Москве и в других крупных городах РФ, где функционирует железнодорожный транспорт, а также автобусы, трамваи, троллейбусы», говорится в пояснительной записке.

«Именно на этих видах транспорта широко распространены различные виды "зацепинга" – способы передвижения, заключающиеся в проезде на поездах и иных транспортных средствах с их внешней стороны», – указывают разработчики.

Такой вид проезда на общественном транспорте сопряжён с большой опасностью для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и окружающих, отмечают авторы.

«Часто следствием такого передвижения является высокая степень травматизма, в том числе детского, на объектах различных видов транспорта. Нередки также трагические инциденты, связанные с "зацеперами", многие из которых закончились гибелью», – пишут они.

За 2015-2016 годы в России был травмирован 471 подросток, из них 370 – со смертельным исходом. При этом практически во всех регионах страны ежегодно наблюдается рост детского травматизма.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Аргументы и факты»