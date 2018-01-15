В Екатеринбурге задержали серийного насильника и убийцу

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований женщин, длившейся на протяжении 22 лет, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк пишет «Интерфакс».

«Сотрудники полиции установили личность мужчины, который подозревается в убийстве и серии изнасилований в период с 1992 по 2014 год, совершённых в разных районах Екатеринбурга. Он был задержан и помещён под стражу», — сказала Волк.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области добавила, что подозреваемый был задержан 11 января 2018 года в Полевском. Им оказался местный житель 1970 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, ряд изнасилований и несколько разбойных нападений и был приговорён к 15 годам лишения свободы, вышел из колонии в 2009 году. По предварительным сведениям, до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел. В настоящее время он арестован.

«Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений аналогичного характера. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения», — сообщила Волк.

По данным следствия, преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 года в нескольких районах Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась в районах автомобильных мостов и транспортных развязок.

«Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подозреваемый угрожал своим жертвам убийством», — говорится в сообщении СК.

Так, в декабре 1992 года мужчина напал в парке на несовершеннолетнюю девушку, а в декабре 2009 года он, как считает следствие, убил женщину, которая возвращалась домой. В последнем установленном нападении, в сентябре 2014 года, в кустах у дома на улице Плавильщиков он попытался изнасиловать местную жительницу, но ей удалось отбиться.