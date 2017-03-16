В Екатеринбурге сотрудницу полиции уволили за покупку квартиры стоимостью в 9 годовых зарплат
Сотрудницу миграционной полиции Екатеринбурга уволили с должности, когда она не смогла объяснить, на какие деньги купила квартиру, сообщает сайт областной прокуратуры.
«В 2014 году она приобрела жильё за 1,7 миллиона рублей. Сумма покупки более чем в три раза превышала её официальный доход за предшествовавшие три года. Когда сотрудницу попросили объяснить происхождение денег, она заявила, что взяла ипотеку на 630 тысяч рублей, а оставшуюся сумму ей дали родители. Но проверка показала, что родители-пенсионеры не могли дать ей недостававшие 1,2 миллиона рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Свердловской области через суд добилась взыскания 1,2 миллиона рублей в пользу государства. Решение было поддержано только в апелляционной инстанции.
«Претензии к данному должностному лицу касаются времени, когда УФМС являлось самостоятельной структурой и не входило в структуру полиции. Сейчас, когда факт нарушения закона установлен, руководством полиции Екатеринбурга принято ожидаемое принципиальное решение - расстаться с госслужащей с формулировкой "в связи с утратой доверия"», - рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
В деле сотрудницы МВД прокуроры действовали согласно закону, который обязывает госслужащих отчитываться о доходах и позволяет изымать имущество, если чиновник не сможет объяснить, как он на него заработал.
Агентство новостей «Между строк»