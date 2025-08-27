В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила поступило современное оборудование для спасения жизни маленьких пациентов

Детская городская больница Нижнего Тагила получила высокочастотный электрохирургический аппарат, две функциональные электрические кровати и два дефибриллятора-монитора на сумму около 4,7 млн рублей благодаря субсидии от Министерства здравоохранения Свердловской области. Это оборудование уже активно используется в отделениях анестезиологии и реанимации, а также в операционном блоке для лечения и спасения маленьких пациентов в рамках программы Десятилетия детства в России.

Высокочастотный электрохирургический аппарат — важный инструмент в современной хирургии. Он необходим для рассечения и коагуляции тканей. Благодаря использованию высокочастотных токов, устройство предотвращает кровотечения, снижает риск образования келоидных рубцов, грубых швов и инфекций. Операции с применением этого оборудования отличаются высокой эффективностью, минимальной травматичностью и быстрой реабилитацией, что особенно важно при лечении детей. Поэтому такие приборы широко используются в детской хирургии, обеспечивая безопасность и хорошие результаты.

Электрические кровати оснащены функциями, оптимальными для интенсивной терапии. Они оборудованы весами и возможностью плавной регулировки высоты и положения, что удобно в детской реанимации. Многофункциональный дефибриллятор-монитор играет ключевую роль в спасении пациентов, предоставляя возможности ручной и автоматической дефибрилляции, электрокардиостимуляции и кардиоверсии, а также мониторинг сердечной деятельности. Это позволяет использовать его в качестве монитора состояния пациента.

«Современное оборудование в отделении анестезиологии и реанимации помогает врачам быстро и точно оценивать состояние пациентов, а также успешно проводить все необходимые процедуры, включая интенсивную терапию при угрожающих жизни состояниях. Детская хирургия благодаря оснащению тоже шагнула далеко вперёд, значительно возросли скорость и качество хирургических манипуляций в оперблоке», – заявил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клеймёнов.

Стоит отметить, что больница принимает детей не только из Нижнего Тагила, но и из других населённых пунктов Горнозаводского управленческого округа. В первом полугодии 2024 года здесь получили лечение более 3 тысяч маленьких пациентов.

Реализация национальных проектов «Семья» и «Продолжительная активная жизнь» направлена на развитие детского здравоохранения. Программы государственной поддержки предусматривают дооснащение медицинских учреждений необходимым оборудованием и создание комфортных и безопасных условий для лечения. Эти инициативы станут важным шагом к улучшению здоровья детей.