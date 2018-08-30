В Екатеринбурге нашли мумию, пролежавшую в квартире три года

Следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР проводит проверку по факту смерти мужчины, которого нашли мёртвым в одной из квартир дома № 13 на Малом Конном полуострове, пишет Znak.com.

По словам жительницы дома Людмилы, источника издания, мумифицированный труп пожилого мужчины обнаружили в квартире ещё 13 августа.

«По словам соседей, он пролежал мёртвым в кровати около трёх лет. Как такое могло быть?» — удивляется женщина.

По её данным, соседи долгое время били тревогу и обращались в связи с исчезновением мужчины и в полицию, и в управляющую компанию дома. При этом в квартиру исправно приходили квитанции за коммунальные услуги, которые никто не оплачивал.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области подтвердили факт обнаружения трупа и уточнили, что сейчас проводится проверка.