В Екатеринбурге хирургу вынесли приговор за смерть пациентки после плановой операции

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным врача-хирурга частной медицинской поликлиники в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.

По данным материалов дела, весной 2016 года хирург после проведения плановой операции по удалению полипов из носа пациентки выбрал неверную тактику лечения послеоперационного осложнения, что привело к сильному кровотечению из носа. По мнению следствия, врач-хирург своевременно не оказал пациентке необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Смерть женщины наступила вследствие «кислородного голодания» головного мозга из-за массивной кровопотери.

Обстоятельства были установлены в результате выполнения целого комплекса следственных действий, в том числе по итогам назначения судебной комиссионной экспертизы, отметили в ведомстве.

Обвиняемый медицинский работник так и не признал свою вину в совершённом преступлении, тем не менее органам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу.

Приговором Ленинского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.