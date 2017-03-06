В Дагестане полицейский расстрелял троих сослуживцев из табельного оружия

В Дагестане в ночь на 7 марта сотрудник ДПС в ходе драки в кафе ранил из табельного оружия троих сослуживцев. О происшествии пишет «Интерфакс». Все трое пострадавших были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает.

По неофициальной информации, полицейский прострелил одному из обидчиков коленную чашечку, второму попал в брюшную полость, а третьему – в область паха, отметил собеседник агентства.

«Сотрудник дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МВД России по Новолакскому району республики в ходе конфликта, переросшего в драку, в одном из кафе ранил из табельного оружия трёх своих коллег», – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД республики.

Издание «Кавполит» со ссылкой на собственный источник писало, что между тремя сотрудниками отдела и их начальником завязалась драка, в ходе которой последнему сломали челюсть. После этого он достал табельное оружие и открыл по оппонентам огонь. По информации «Кавполита», стрелявший был освобождён от должности указом министра внутренних дел Дагестана. «Интерфакс» сообщает, что решается вопрос о его увольнении.

Агентство новостей «Между строк»