В Черноисточинске установят памятник Акинфию Демидову

В Черноисточинске установят памятник одному из создателей российской металлургии, выдающемуся уральскому заводчику Акинфию Демидову. Об этом сообщила продюсер местного креативного кластера Елена Кирилюк. Автор монумента — известный тагильский скульптор Александр Иванов.

«Идея установить памятник Акинфию Демидову в Черноисточинске появилась в январе 2025 года, её предложил Александр Иванов. Эскиз монумента у него на тот момент уже был. Идея нам понравилась, и мы, в рамках партнёрской программы со Сбером, смогли привлечь финансирование. Работать над монументом Александр начал в конце июля. Сейчас скульптура почти готова, она выполнена в стилистике стимпанка. Торжественное открытие памятника состоится 18 октября в рамках фестиваля «Демидов-фест», — рассказала АН «Между строк» Елена Кирилюк.

Монумент будет установлен на территории старого завода, который основал Акинфий Демидов и где сейчас располагается креативный кластер. Скульптура выполнена из металла, Акинфий Демидов изображён в парике петровских времён.

Черноисточинский завод, построенный при непосредственном участии промышленника, был запущен в 1728 году и являлся одним из передельных предприятий крупного заводского хозяйства Нижнетагильского горнозаводского округа.