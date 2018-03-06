В Челябинской области завели дело об изнасиловании воспитателем воспитанника детдома

В Горно-Заводской зоне Челябинской области возбудили два уголовных дела в отношении воспитателя школы-интерната о сексуальном насилии над 15-летним воспитанником, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По данным издания, преступления 46-летний воспитатель совершал в июне 2016 года. Он увозил мальчика из интерната в частный дом в Башкирии. Как рассказал источник, преступление выявили во время расследования аналогичного дела в отношении этого сотрудника по сексуальному насилию над воспитанником. Воспитатель находится под арестом. Следственный комитет пока официально не комментирует эту информацию.

Ранее, в середине февраля, три приёмные семьи заявили о массовом насиловании сирот в интернате под Челябинском, на это пожаловались семь мальчиков. Приёмные матери сообщили, что после переезда в семьи их воспитанники между собой не общались, но их рассказы о происходившем в интернате совпадали даже в деталях. Они пытались жаловаться администрации интерната, но не встретили понимания. В рассказах воспитанников упоминались несколько сотрудников интерната и двое посторонних.

По фактам возбудили уголовное дело и арестовали 51-летнего посетителя интерната, которого обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Затем стало известно, что директора интерната уволили, а всех педагогов отстранили от работы на время проверки.