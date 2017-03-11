В Бурятии задержан замминистра природных ресурсов

Арестован первый заместитель министра природных ресурсов Бурятии Александр Лбов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в республиканских правоохранительных органах. Причины задержания собеседник агентства называть не стал.

По информации ресурса Infpol.ru, Лбов был задержан вечером 13 марта на рабочем месте, а в министерстве был проведён обыск.

Должность первого заместителя министра природы Бурятии 44-летний Александр Лбов занимает с 2008 года. Он возглавляет комитет министерства по государственной политике в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Лбов также участвовал в разработке целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». Источники называют возможной причиной задержания дело о нецелевом использовании средств в рамках этой программы при работах по ликвидации нефтяного загрязнения в районе стеклозавода в Улан-Удэ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: bgtrk.ru