В Нижнем Тагиле электромонтёр РЖД отсудил у компании 2,5 млн рублей за производственную травму

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране труда в Нижнетагильской дистанции электроснабжения — филиале ОАО «Российские железные дороги». Проверка была инициирована после обращения, поступившего на личном приеме у прокурора.

В ходе проверки установлено, что в апреле 2022 года электромонтер контактной сети получил электротравмы и ожоги различной степени тяжести во время работы под напряжением на станции Гороблагодатская. В результате ему была присвоена III группа инвалидности. Причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производственного процесса и недостаточная подготовка работников по вопросам охраны труда.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации морального вреда в пользу пострадавшего и его супруги, осуществляющей уход за ним. Кушвинский городской суд Свердловской области удовлетворил иск частично, взыскав с предприятия 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и 78 тысяч рублей на приобретение лекарств.

ОАО «РЖД» не согласилось с решением суда первой инстанции и подало апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, а решение Кушвинского городского суда — без изменений.

Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию с выплатой денежных средств пострадавшему.