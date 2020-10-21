В Берёзовском городская газета вышла с пустой полосой вместо острого репортажа про инвалидов

Свежий номер газеты «Берёзовский рабочий» вышел с пустой полосой, на которой должна была быть публикация о выселении городской администрацией общества инвалидов из их офиса в комнату площадью 13 квадратных метров, пишет E1.ru.

По словам главного редактора издания Сергея Стукова, представитель учредителя газеты — администрации Берёзовского — потребовала заменить готовую статью и прислала свой вариант текста; в ответ Стуков снял публикацию и отправил в печать номер с пустой полосой.

«На этой полосе был материал журналиста "Берёзовского рабочего" Ольги Секисовой, в котором она пыталась разобраться в сути конфликта между обществом инвалидов и администрацией Берёзовского. В последний момент материал был снят уполномоченным представителем мэрии. Как мы считаем, поводом послужило упоминание в тексте некоего депутата Госдумы, который приехал в город решить проблему с переселением общества и был инициатором встречи с журналистами. Вместо уже написанного материала нам прислали "материал, написанный учредителем". Ставим его, как говорится, без купюр, без правок», — написано в центральной части пустой полосы.

По словам главного редактора, проблема с обществом инвалидов в городе является очень острой.

«Я давно считаю, что председатель отделения Всероссийского общества инвалидов в Берёзовском не справляется со своими обязанностями. Гранты и разную другую поддержку получает, а за коммуналку не платит более трёх лет. Другое дело — за ним стоят порядка четырёхсот людей с ограниченными возможностями. Они привыкли, пусть и не все четыреста, собираться в просторном офисе, пить чай, обсуждать свои болячки, играть в настольный теннис, пусть даже сплетничать... Это их общность, это, может быть, их единственный канал для общения, это их пространство», — заявил Сергей Стуков.

По словам Стукова, в новом офисе на 13 квадратных метров такие собрания невозможны, а в качестве альтернативы им предлагают общаться в коворкинге и заниматься физкультурой в спорткомплексе.

«Это цинизм. Такое ощущение, что общность инвалидов сортируют по разным уголкам города. Если вас не устраивает председатель — давайте легально его переизберём. Но не нужно рассеивать инвалидов по разным городским уголкам. Не нужно давить на СМИ, чтобы они "не вносили смуту в общество". Снимать публикацию, пусть даже в муниципальной газете, — это последнее дело, тем более заменяя эту публикацию неграмотным копипастом. Здесь дело даже не в цензуре как таковой — дело в совести», — заявил Сергей Стуков.

По его словам, убрать материал потребовала пресс-секретарь мэра Берёзовского Ксения Аникина, она же предоставила другой вариант текста, ставить который главред отказался. Ранее Стуков написал в Facebook, что материал сняли, потому что там был упомянут депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, который взялся помогать инвалидам в борьбе за сохранение прежнего офиса.

«Наверное, впервые в моей практике учредитель за несколько часов до сдачи газеты в типографию снял статью журналиста и заменил своей. Поэтому на полосе, где должен был появиться материал корреспондента, завтра выйдет вот это вот всё... А всё потому, что Дмитрий Ионин — "мерзкий пиарщик, самовлюблённый придумщик, кремлёвский бот" и прочая, прочая... Вообще, его имя нельзя произносить в нашем городе, а уж партийную принадлежность — тем более», — написал Стуков.

Ионин по этому поводу заявил, что у администрации Берёзовского нет законных оснований для выселения общества инвалидов из их помещения, и пообещал обеспечить юридическую поддержку организации. Также, по его словам, он поможет коммунальной организации погасить долги.

«Скандал вывалился в публичное пространство и вызвал эффект Стрейзанд. Я считаю, что можно было бы из статьи убрать упоминание депутата Ионина и проблем бы не было, такое раньше уже было, в этом нет проблемы. Но дело в том, что в статье чётко указана неправота администрации», — заявил Ионин.

По словам депутата, он надеется, что после скандала общество инвалидов оставят в покое и разрешат остаться в здании.

В мэрии Берёзовского отказались от комментариев.