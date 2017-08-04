В Башкирии во время пожара погибла семья из девяти человек

Четверо взрослых и пятеро детей погибли в пожаре в частном доме в деревне Угузево Бирского района Башкирии, сообщает РИА Новости. Сообщение о возгорании поступило около полуночи по московскому времени, рассказали в региональном управлении МЧС.

«По прибытии пожарных подразделений к месту пожара на улицу Социалистическую в деревне Угузево горел жилой бревенчатый дом мансардного типа размером 7х8 м с пристроем к дому размером 3х8 м. Пожар потушен в 04:22 (мск). На месте силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС МЧС: 14 единиц техники, 27 человек, в том числе от МЧС 7 единиц техники, 16 человек», – заявили в ведомстве.

Представитель пресс-службы Минздрава Башкирии Айгуль Абдуллина рассказала также о трёх пострадавших в пожаре.

«Бригады скорой помощи увезли с места происшествия трёх пострадавших. Один после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих с травмами и ожогами госпитализировали в травматическое и хирургическое отделение Бирской центральной больницы», – пояснила Абдуллина.

Причины пожара и другие подробности трагедии пока не уточняются.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости