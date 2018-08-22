В Аргентине сожгли найденный в российском посольстве кокаин

Полиция Аргентины сожгла кокаин, который обнаружили в здании посольства России в Буэнос-Айресе, пишет ТАСС. Наркотики уничтожили в крематории, за процедурой наблюдали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.

Патрисия Буллрич назвала «кокаиновое дело» «очень сложной операцией с высоким уровнем взаимодействия» и отметила, что российские полицейские в рамках расследования приезжали в страну семь раз. Министр также назвала операцию «потрясающим примером сотрудничества между правоохранительными органами двух стран».

«Бывший посол РФ Виктор Коронелли пришёл в Министерство безопасности поздно вечером и сообщил нам, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. Мы сразу же позвонили жандармерии, и этой же ночью до 6 утра, когда должны были прийти люди, которые следят за этим помещением, мы провели замену кокаина мукой. Затем была долгая совместная работа жандармерии и полиции России», — рассказала Буллрич.

Напомним, об обнаружении 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина аргентинские власти сообщили в конце февраля. Отмечалось, что чемоданы собирались перевозить как дипломатический багаж. После обнаружения в них кокаина его изъяли и заменили на муку, а сумки оборудовали датчиками GPS.