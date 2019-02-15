В Алтайском крае и Москве из-за новой волны лжеминирований эвакуировали больше сотни зданий

В двух городах Алтайского края заминировали больше сотни зданий, пишет ТАСС. Сообщения о возможных взрывах поступили почти в сотню учреждений наукограда Бийска.

«Волна сообщений о минировании покатилась по городу, эвакуируют ряд школ, причём, судя по всему, они знают, какие на карантине, а какие нет. Эвакуировали администрацию города, администрацию Бийского района — она у нас в городе. Предварительно, около 100 учреждений уже [получили сообщения о минировании]», — заявили в мэрии Бийска.

На данный момент известно, что эвакуированы школы № 25, 18, 3, 12, 19, 41, 40, 5, 7, 20, 8, 9, кадетская школа, детские сады № 83, 3, 25, 9, 42, 62, 79, 65, 24, медколледж, ГДК, детская больница, ЦУМ, ТК «Созвездие», БГК, 3-я горбольница, Детская туберкулёзная больница, магазин «Чуйский», БГК второй, четвёртый, первый корпуса и педуниверситет, клиника «Мать и Дитя», первая поликлиника, Фанерный комбинат, БТИ, объединение «Восток», ФНПЦ «Алтай», ДК БОЗ, КСЦ «Льнокомбинат», Лесхоз-техникум, «Заря» и Центр занятости населения.

Школьников отправляют в дома культуры и соседние здания. В наукограде из-за сообщений о минировании прервали работу поликлиники, больницы, торговые центры.

В Москве сегодня днём также эвакуировали бизнес-центр из-за сообщений о бомбе. СМИ уточняют, что речь идёт о «Фабрике Станиславского», расположенной в Таганском районе столицы. Из помещений центра эвакуировали больше сотни человек.

Накануне экстренные службы столицы выезжали на Ярославский, Киевский вокзалы и в два следственных изолятора в Москве из-за анонимного сообщения о планируемых взрывах. Оно не подтвердилось.

Напомним, массовая волна лжеминирований прокатилась по всей стране в последние дни января. 29 января в Екатеринбурге, Верхней Пышме и ещё нескольких городах области эвакуировали торговые центры, больницы и другие организации. На электронные адреса организаций приходили письма о том, что в здании бомба.