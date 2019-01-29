В Свердловской области и Пермском крае начались эвакуации из-за сообщений о бомбах

В Екатеринбурге, Арамиле, Перми и Березниках начались эвакуации медицинских и образовательных учреждений из-за сообщений о заложенных бомбах, пишут E1.ru и 59.ru.

Как и в волне лжеминирований, прошедшей несколькими днями ранее на Дальнем Востоке, Алтае и в Сибири, сообщения о бомбах приходят на электронную почту организаций.

В Екатеринбурге в полицию поступили сообщения о бомбах в детской больнице № 8 на Военной, 20, минировании больницы № 14 на улице 22-го Партсъезда и центральной городской больницы № 1 на улице Декабристов. Решения об эвакуации медицинских учреждений принимают главные врачи.

В Арамиле заминировали администрацию и городскую больницу.

Также появились сообщения о минировании объектов в Верхней Пышме и Среднеуральске, полиция проводит проверку.

В Перми эвакуируют учеников школы № 3 на улице Карпинского, школы № 82, школы «Город Дорог» на Дружбе, 18, школы № 102 — их размещают в близлежащих детских садах и учреждениях культуры.

Кроме того, в Перми проверяются торговые центры ЦУМ, «Мачта», «Алмаз» и «Серго», «Лента» и сеть универсамов «Семья», а также здание на Газеты Звезда, 9, в котором находятся департамент социальной политики и территориальное управление по организации медицинской помощи населению.

В Березниках сотрудники краевой больницы имени Вагнера тоже получили сообщения на электронную почту. В них было написано, что в нескольких корпусах по всему городу заложены бомбы, будут жертвы, сообщает паблик «Березники ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас на Ломоносова, 102 создан оперативный штаб! Высланы автобусы на Прикамскую, 3 для эвакуации детей. Также два автобуса направлены на Деменёва, 12 и Ломоносова, 102 для эвакуации пациентов», — уточняется в соцсетях.

Также в сообщениях объектами минирования были роддом, стоматологическая поликлиника, противотуберкулёзный диспансер, городской суд и больница Усолья — ни в одном из учреждений взрывных устройств не обнаружено.

В связи с проходящими эвакуациями появилось официальное сообщение от департамента территориальной безопасности Пермского края.

«29 января 2019 года в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. По состоянию на 12:00 признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Призываем граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — заявили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе волна лжеминирований затронула города Дальнего Востока, а накануне — Алтая, Красноярской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областей и Хакасии.