В Сибири и на Алтае прошли эвакуации из-за сообщений о бомбах

В нескольких российских регионах начали проверки из-за сообщений о возможных взрывных устройствах в социальных учреждениях, пишет «Интерфакс».

В Омске проводится проверка нескольких социально значимых объектов. По данным издания «В Омске.ru», поступили сообщения о минированиях, в том числе в школах.

Более 15 соцобъектов, среди которых школы и больницы, эвакуированы в Красноярске, в некоторые люди уже вернулись, взрывных устройств не обнаружено. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сообщения о минировании поступают с ip-адресов из-за рубежа. Кроме того, эвакуированы были сотрудники краевого правительства.

Из-за сообщений о минировании эвакуированы четыре больницы в Новосибирской области. По сведениям агентства, также эвакуирован бизнес-центр «Кронос».

В пресс-центре главного управления МЧС по Алтайскому краю заявили, что поступили и проверяются сообщения о минировании школ в Барнауле и Новоалтайске.

Кроме того, сотрудники МЧС проверяют информацию о минировании школ и больниц в Хакасии.

«В настоящее время поступает множество звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и больницах Хакасии. Оперативные службы работают, проводятся эвакуации объектов, после чего помещения будут проверены», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Ранее, 25 января, в Иркутске, Чите, Якутске, Хабаровском крае, а также на Сахалине и Камчатке также прошли эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах, они не подтвердились.