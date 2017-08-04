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04 Авг 2017 21:29 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Культура

«Увлекательно угадывать здания, многих из которых уже нет». В Нижнем Тагиле открылась уникальная выставка дореволюционных открыток с видами города

Уникальная экспозиция открыток с видами Нижнего Тагила начала XX века открылась в Нижнетагильском музее-заповеднике. Выставка «Облик Тагила в дореволюционных открытках» – результат 16-летнего научного труда сотрудника музея Дарьи Симоновой. Все эти годы она систематизировала и обрабатывала коллекцию из 70 тысяч фотодокументов.

«У фотографий светочувствительный слой подвержен влияниям среды: детали на старых фотографиях выгорают. А монохромная печать открыток позволила сохранить изображение в первозданном виде. Я работала с этими снимками на протяжении 16 лет, могу сказать, что дореволюционный Тагил я знаю лучше, чем современный», – шутит автор выставки Дарья Симонова.

В четырёх витринах 80 открыток с панорамными видами, производственными процессами на легендарных заводах, в шахтах и рудниках, с улицами и зданиями. Среди экспонатов есть очень редкие фотографии. Многие знакомы с серией видов Чусовой, а вот пейзажи, сделанные в далёком прошлом в окрестностях Тагила, видели далеко не все.

«Я постоянно работаю с архивными документами, меня сложно чем-то удивить, но некоторые вещи на этой выставке я вижу впервые. Мне интересна экспозиция не только с точки зрения краеведа, но и как обывателю: увлекательно постараться угадать пейзажи, здания, многих из которых уже нет. Я считаю, что нужно издать каталог фотографий дореволюционного Тагила к 300-летию города. Это был бы отличный подарок», – считает тагильский краевед Сергей Пудовкин.

В 1905-1915 годах открытки с видами Нижнетагильского завода выпускались сериями, но приобрести можно было каждую в отдельности. Стоила открытка 5 копеек, к ней ещё нужно было купить марку за 3 копейки, рассказывает автор выставки. Дарья Симонова отмечает, что это была вполне доступная цена, но простой рабочий скорее отдал бы предпочтение булке хлеба. Покупали видовые открытки дворяне, купцы и гимназисты, увлекающиеся коллекционированием. 

Открытки с видами Тагила выпускали, помимо уральских, ещё и московские издатели. И они нередко допускали ошибки в подписях. Так, на серии выпуска издания А. Рериха 1915-1916 годов Гальянку назвали Гилянкой, а Нижнетагильский завод был назван городом, хотя этот статус он получил лишь в 1919 году.

Агентство новостей «Между строк»

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«Увлекательно угадывать здания, многих из которых уже нет». В Нижнем Тагиле открылась уникальная выставка дореволюционных открыток с видами города «Увлекательно угадывать здания, многих из которых уже нет». В Нижнем Тагиле открылась уникальная выставка дореволюционных открыток с видами города
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