Жителю Нижнего Тагила дали 16 лет колонии за госизмену

В Свердловском областном суде вынесен приговор в отношении 32-летнего жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова. Органами предварительного расследования он обвинялся по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Данил и его супруга Виктория были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации ФСБ в Нижнем Тагиле.

Органами предварительного расследования они обвинялись в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера. Дела в отношении супругов были выделены в отдельные производства.

Суд признал Данила Мухаметова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 2,5 года и штрафом 300 тысяч рублей.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Напомним, после информации о задержании Мухаметовых в центре общественных связей ФСБ сообщили, что супружеская пара за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предположительно, речь идёт об «Уралвагонзаводе», где работали супруги.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали тогда в ведомстве.

В середине октября 2024 года суд назначил Виктории Мухаметовой наказание в виде лишения свободы сроком 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года и штрафом 300 тысяч рублей.

Отметим, что за пару недель до задержания Мухаметовы были арестованы на 12 суток за мелкое хулиганство в Екатеринбурге. Согласно материалам Верх-Исетского районного суда, вечером 22 марта 2023 года они устроили дебош на остановке возле дома № 25 на улице Ленина. Примечательно, что административный протокол был составлен по рапорту старшего оперуполномоченного УФСБ по Свердловской области.