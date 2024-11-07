Депутаты Нижнего Тагила поддержали просьбу чиновников о повышении коммунальных платежей до 18,1%

В Нижнем Тагиле может значительно увеличиться плата за коммунальные услуги. На днях глава города Владислав Пинаев инициировал внеочередной созыв городской думы, на котором депутаты обсудили единственный вопрос — возможность обращения к губернатору Свердловской области с просьбой повысить тарифы ЖКХ до 18,1% (вместо запланированного увеличения на 8,1%).

В конце сентября депутаты просили Евгения Куйвашева установить предельный индекс на уровне 15,2%, что уже превышало средний показатель по региону. Однако, как пояснили АН «Между строк» в городской думе, новый прогноз изменения цен на 2025 год, предоставленный Министерством финансов и экономического развития, показал, что рост цен на газ может составить 21,3%, на электроэнергию — 11,5%. Эти данные стали основой для пересмотра предложенного индекса.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что текущий уровень цен не позволит ресурсоснабжающим предприятиям покрыть свои операционные расходы и выполнить условия инвестиционных программ. Он призвал депутатов поддержать обращение к губернатору с просьбой увеличить предельный размер платы до 18,1%. Решение было принято народными избранниками единогласно.

Отметим, что с аналогичной инициативой выступило большинство свердловских муниципалитетов.