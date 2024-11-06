Тагильчанин отсудил у управляющей компании 150 тысяч рублей за скользкое крыльцо

В декабре прошлого года Алексей Х. спускался с крыльца подъезда своего дома на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, но поскользнулся и упал. Результатом падения стала разбитая голова, наложение швов и сотрясение мозга. Мужчина является инвалидом, у него ампутирована нога, установлен протез, а зимой он вынужден пользоваться ещё костылём для устойчивости. В этот раз из-за гололёда он не смог удержаться на ногах. Результаты падения сказываются на здоровье по сей день: осталось головокружение, головные боли.

Управление многоквартирным домом осуществляет ООО УК «Строительные технологии», заключившее договор на содержание и текущий ремонт общедомового имущества с ООО «Жилсервис-НТ». Тагильчанин дважды направлял в управляющую компанию претензию с просьбой компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей, но требования были оставлены без внимания.

Тогда мужчина подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск, в котором просил взыскать с ООО УК «Строительные технологии» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, расходы на оплату услуг представителя — 20 тысяч рублей.

Определением Ленинского районного суда Тагила к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, были привлечены на стороне ответчика администрация Нижнего Тагила и ООО «Жилсервис-НТ».

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что падение истца произошло на территории, находящейся в зоне ответственности управляющей организации, которая не выполнила свои обязанности, предусмотренные договором управления МКД.

Иск был удовлетворен частично. С ООО УК «Строительные технологии» взыскана компенсация морального вреда — 100 тысяч рублей и штраф в размере 50 тысяч рублей.

С решением не согласилось третье лицо ООО «Жилсервис-НТ». От него в Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба с просьбой об отмене состоявшегося решения. Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы дела, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.