В Нижнем Тагиле потерялись два 13-летних подростка

В Нижнем Тагиле разыскиваются 13-летние подростки Мария Репрынцева и Максим Сизиков. Как сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию 6 ноября обратились родители школьников. Они рассказали, что их дети учатся в 7-м классе школы № 144 и после занятий не вернулись домой.

«В отделе полиции № 19 МУ МВД России “Нижнетагильское” незамедлительно организовали поиски. В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетних. Проверяются места их возможного местонахождения. Также сотрудниками полиции установлен круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сообщают в полиции.

Согласно ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт», Максим Сизиков ростом 183 сантиметра, худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нём была чёрная куртка, чёрные штаны, бежевые ботинки и чёрная шапка.

Мария Репрынцева ростом 165 см, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней была тёмно-зелёная куртка, голубые джинсы, чёрные полусапоги и чёрная шапка.

Просьба ко всем, кто видел детей, знает об их местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-69-02 или на линию 02.