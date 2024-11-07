Полицейские Нижнего Тагила нашли двух 13-летних подростков, которые самовольно ушли  из дома

Полицейские Нижнего Тагила нашли 13-летних подростков Марию Репрынцеву и Максима Сизикова, которые пропали накануне. Их обнаружили в ТРЦ на Свердловском шоссе.

«Марию и Максима, которые самовольно ушли из дома, сотрудники полиции нашли в торговом центре на Свердловском шоссе при проверке мест концентрации несовершеннолетних. В поиске пропавших сотрудникам полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В настоящее время сотрудники полиции общаются с подростками и выясняют причины их самовольного ухода.