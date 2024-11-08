Бывший полицейский возглавил управление городским хозяйством Нижнего Тагила

В администрации Нижнего Тагила произошли значительные кадровые изменения. На должность руководителя управления городским хозяйством назначен 41-летний Александр Охремчук, ранее служивший в правоохранительных органах, пишет ИА «Все новости». Его предшественник Андрей Лебедев, до муниципальной службы также работавший в силовых структурах, был уволен осенью 2024 года (до назначения Охремчука исполняющим обязанности начальника управления был назначен Михаил Сёмин).

Охремчук имеет обширный опыт работы в полиции, включая двухлетний период службы в оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Недавно он занимал пост начальника полиции Верхней Салды. В администрации города подтвердили назначение Охремчука, заключив с ним срочный трудовой договор.

Параллельно с этим руководителем отдела экологии и природопользования стала Татьяна Орлова. Последние полгода она исполняла обязанности руководителя после ухода Ларисы Носовской. Орлова победила в конкурсе на замещение вакантной должности, её кандидатура была признана наиболее подходящей.