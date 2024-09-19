Андрей Лебедев уволен с поста начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила

Андрей Лебедев освобождён от должности начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила и уволен с муниципальной службы в связи с переходом на другую работу, сообщается на сайте мэрии.

Называть новое место работы Андрей Лебедев журналисту АН «Между строк» не стал, пояснив, что говорить об этом ещё рано. Также он добавил, что сообщит подробности, когда выйдет на новую работу.

Напомним, Андрей Лебедев работал в мэрии Нижнего Тагила с 2019 года. Ранее он занимал пост начальника ИК № 5.