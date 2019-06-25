Управление горхозяйством Нижнего Тагила возглавил экс-начальник колонии строгого режима

Пост начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила занял бывший начальник исправительной колонии № 5 Андрей Лебедев.

Сегодня, по словам источника АН «Между строк» в мэрии, он был представлен главой города коллективу как заместитель начальника управления с совмещением и. о. начальника.

До недавнего времени обязанности начальника управления горхозяйством исполнял Михаил Сёмин, и во время последнего аппаратного совещания в мэрии, в минувшую пятницу, стало известно, что он оштрафован на 100% премии за провальную работу с обращениями граждан.

В пресс-службе мэрии информацию о назначении Лебедева АН «Между строк» подтвердили.

Известно, что начальником исправительной колонии строгого режима № 5 Лебедев Андрей Юрьевич работал с 2017 года.

Тагильская колония № 5 оказалась в центре скандала после возбуждения уголовного дела о пытках в стенах учреждения. Жалобы на бесчеловечное обращение с осуждёнными в ИК-5 стали появляться в СМИ в 2016 году. В июне 2017 года по заявлению заключённого Фаруха Бердиева Следственный комитет возбудил уголовное дело.

16 мая возле здания Свердловского управления ФСИН России в Екатеринбурге директор АН «Между строк» Егор Бычков провёл одиночный пикет против пыток в ИК-5. В итоге руководство ведомства пригласило его на беседу, в ходе которой Бычкову пообещали провести проверку и попросили не «раскачивать ситуацию».

На фоне скандала врио начальника ФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов ушёл в отпуск в начале лета 2017 года, он так и не вернулся на службу. С официального сайта свердловской ФСИН исчезла информация о нём, а в разделе «Руководство» появились данные о врио Александре Шеке. Официальных заявлений по поводу смены руководства тогда не последовало.