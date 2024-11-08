«Волгабас групп» выиграла тендер на поставку трёх низкопольных автобусов для Нижнего Тагила

ООО «Волгабас групп», входящее в холдинг «БМГ» (бренд Volgabus), стало победителем аукциона на приобретение трёх новых низкопольных автобусов для Нижнего Тагила. Стоимость контракта составит 65 млн рублей. Компания была единственным участником аукциона.

Холдинг «БМГ» является одним из ведущих производителей автобусной техники в России и находится во Владимирской области.

Автобусы, произведённые компанией, должны быть рассчитаны на перевозку до 100 пассажиров, включая 25–30 сидячих мест, а также оборудованы зоной для размещения детских колясок и инвалидных кресел.

Ожидается, что новый транспорт поступит в эксплуатацию уже в декабре текущего года и будет задействован на маршруте № 77 Вагонка — ГГМ, обслуживание которого возьмёт на себя МУП «Тагильский трамвай».