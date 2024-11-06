Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США.

«Это политическая победа, которой наша страна ещё никогда не видела. Мы собираемся помочь нашей стране исцелиться. У нас страна, которая нуждается в помощи. Мы защитим наши границы. Мы исправим всё в нашей стране. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал Трамп, выступая в своём поместье Мар-а-Лаго.

Трамп также пообещал открыть «настоящий золотой век Америки». По данным телеканала Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. В ходе выборов он показал хорошие результаты в большинстве колеблющихся штатов, от которых в значительной степени зависит итог голосования (в 2024 году это были Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада).

О победе Трампа заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, он сказал, что Дональд Трамп стал избранным президентом США.

Трампа уже поздравили с победой канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Индии Нарендра Моди, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, генсек НАТО Марк Рютте.

Правящую Демократическую партию на выборах представляла действующий вице-президент Камала Харрис. По данным Fox News, она набрала 226 голосов выборщиков.

Дональд Трамп был 45-м президентом США. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену.