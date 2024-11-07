А вы знали? В начале 2000-х годов в Нижнем Тагиле хотели построить свою «Эйфелеву башню»

Началась эта история в конце 1980-х, когда в одном из выпусков альманаха «Тагильский краевед» появилось упоминание о том, что некогда на вершине Вшивой горки стояла кладбищенская часовня. В 1990-х годах, когда начали вновь открываться закрытые в советский период церкви, в городе зазвучали голоса известных общественников, которые предлагали построить на Вшивой горке храм. К 2004 году идею постройки храма донесли до администрации города, где она получила поддержку. Сторонников появления новой церкви в центре города объединил вокруг себя благотворительный фонд «Благое дело». Вскоре мэрия дала согласие на строительство церкви и приходской актив сосредоточил усилия на оформлении документов, необходимых для разрешения на проектирование храма. Ход подготовки к постройке начали освещать в городских газетах «Тагильский рабочий», «Консилиум» и «Горный край». Тогда и выяснилось, что далеко не все жители Нижнего Тагила поддерживают идею постройки церкви в «историческом районе» города. С критикой проекта на страницах газет выступили главные специалисты Нижнетагильского музея-заповедника, заслуженные работники культуры РФ Иван Семёнов и Светлана Клат, а также доктор исторических наук, профессор НТГПИ Татьяна Константиновна Гуськова.

«За последнее десятилетие в Нижнем Тагиле заработали восемь церквей: Воскресенская, Покровская, церковь Дмитрия Донского на Вагонке, храм Сергия Радонежского на Тагилстрое, ещё четыре церкви были открыты в исправительных учреждениях: УЩ № 12, 6, 13 и 5. Кроме того, проектируемая церковь на Вшивой горке не вписывается в Генеральный план развития города, в городском бюджете нет средств на строительство храма, а епархия ничем, кроме благословения, помочь в реализации проекта не может», — отмечали они.

С альтернативным предложением выступила Татьяна Константиновна Гуськова: построить вместо церкви высотное сооружение наподобие Эйфелевой башни, где разместить смотровые площадки. Вскоре по городу поползли слухи, что некий тагильский предприниматель, живущий ныне в ОАЭ, выразил готовность профинансировать строительство копии Эйфелевой башни на Вшивой горке. Инициаторы постройки храма через областные СМИ обвинили критиков проекта в невнимании к нуждам верующих и богоборчестве. В городе появилась третья сторона, которая настаивала на том, чтобы построить не просто церковь, а точную копию Выйско-Никольской церкви, снесённой в годы советской власти. Тон дискуссии накалялся, но тут слово взяли эксперты — архитекторы и геологи: первые разъяснили, что копия Выйско-Никольской церкви просто не войдёт на Вшивую горку, а вторые настоятельно не рекомендовали начинать в этом месте строительство чего-либо из-за особенностей грунта, скальных пород и наличия крупной водной «линзы» под горой.

После этого страсти вокруг храма начали стихать. Точку в вопросе поставил мэр, заявив, что город в настоящее время не располагает финансами для строительства церкви, и предложил отложить решение вопроса «до лучших времён». К обсуждению планов по застройке Вшивой горки мэрия вернулась в конце 2007 года, но мировой экономический кризис затянул реализацию этого проекта на неопределённый срок.

По материалам газет «Тагильский рабочий», «Горный край» и «Консилиум», 2005 г.