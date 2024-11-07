Тагильчанин-меломан обманул женщину на 6 тысяч рублей

7 октября в дежурную часть Линейного отделения полиции на станции Егоршино обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что 19 августа разместила в сервисе объявлений информацию о продаже принадлежащей ей акустической гитары с чехлом за 6 тысяч рублей. В этот же день с заявительницей связался мужчина, который хотел приобрести музыкальный инструмент. Участники сделки договорились о встрече в парке отстоя поездов станции Егоршино. В назначенное место потенциальный покупатель пришёл в служебной форме частного охранного предприятия, что вызвало доверие у женщины. Мужчина посмотрел инструмент и решил его приобрести, но попросил продавца дать ему отсрочку до 24 августа, пообещав, что получит зарплату и сразу переведет деньги за гитару на банковский счёт женщины. Доверчивая гражданка согласилась и пошла на сделку. В указанную покупателем дату деньги женщина так и не получила, потом она уехала в отпуск и не связывалась с мужчиной. Когда заявительница вернулась с отдыха, она сразу написала должнику и напомнила об оплате, на что мужчина сказал, что деньги перевёл ещё в августе. В подтверждение своих слов покупатель даже приложил скриншот перевода, который оказался поддельным. После этого женщина поняла, что её обманули, и сразу обратилась в полицию, в ЛоП на станции Егоршино.

Транспортные полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и установили личность недобросовестного покупателя. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Нижнего Тагила, который работает в частном охранном предприятии на железной дороге. Полицейские из ЛО МВД России на станции Нижний Тагил задержали мужчину по месту жительства.

В разговоре с оперативными сотрудниками задержанный признал свою вину и пояснил, что 19 августа находился на рабочей смене и сопровождал пассажирский поезд. Во время работы тагильчанин нашёл в интернете объявление о продаже акустической гитары и договорился о встрече с продавцом, пока состав стоял на длительной остановке в Егоршино. Злоумышленник забрал инструмент и пообещал вскоре рассчитаться с продавцом, но на самом деле оплачивать покупку не собирался. После окончания рабочей смены он вернулся в Нижний Тагил и сдал инструмент в местный ломбард за 4 тысячи рублей. Позже, когда продавец стала требовать оплату, тагильчанин скинул поддельный скриншот.

Выяснилось, что задержанный неоднократно судим за кражи и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием».

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

У полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к аналогичным преступлениям, и сейчас эта информация проверяется.