«Если вы не были во Франции — не расстраивайтесь, вы в ней живёте». Тагильчане обратили внимание на необычный флаг над зданием городской администрации

Накануне тагильчанка Татьяна, прогуливающаяся в районе Театральной площади, обратила внимание на странный флаг, который висел на крыше здания городской администрации. Триколор со стороны выглядел так, будто белая, синяя и красная полосы были расположены вертикально.

«Если вы не были во Франции — не расстраивайтесь, вы в ней живёте. С флагами как-то не задалось в этом году. Но я верю, что с патриотизмом полный порядок», — написала женщина у себя на странице во «ВКонтакте».

Отметим, что Татьяна немного ошиблась. Подобное расположение полос и цветов в современном мире нигде не встречается. Но около 300 лет назад такой флаг принадлежал провинции Сан-Паулу.

Установка российского триколора допускается и вертикально, но без древка — в виде одного полотнища, растянутого на стене или подвешенного к потолку. При этом белая полоса должна находиться слева с точки зрения стоящего лицом к флагу.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что полотнище завернуло ветром, поэтому создалось впечатление, что флаг повесили неправильно.