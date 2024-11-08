Тагильские садоводы жалуются на догхантеров

Собственники дачных участков в СНТ «Леба» в Нижнем Тагиле озабочены массовой гибелью местных собак. Они считают, что на территории орудуют догхантеры, из-за которых страдают как бездомные псы, так и питомцы, имеющие хозяев. За последнюю неделю отравили двух собак, и это не первый случай. Как рассказал садовод Олег изданию «КП-Екатеринбург», проблема началась в 2022 году, когда одна бесхозная собака загрызла хозяйскую кошку. С тех пор кто-то начал массово травить собак. Всего зафиксировано как минимум 11 случаев отравления животных.

Дачники активно обсуждают эту тему в чате и делятся шокирующими фото мёртвых особей. По словам Олега, собак травят прямо у будок на крыльце. Догхантеры кормят их отравленными сосисками. Не выдержав, садоводы обратились в полицию.

«По данному обращению проверку проводит участковый уполномоченный Межмуниципального управления МВД России “Нижнетагильское”. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Председатель СНТ № 15 Иван Орлов рассказал, что регулярно проводит беседы с садоводами, просит стерилизовать домашних животных и не подкармливать бездомных. Но пока проблему решить не удалось.

«К нам приезжает зоозащитница, она нарочно кормит бездомных животных. При этом сама она не является собственницей садового участка. Собакам с такой кормовой базы уходить в другое место не хочется. Они плодятся, из-за этого появляются другие проблемы: например, нападения собак на людей и животных. Я ходил в администрацию, заявлял о проблеме. Отправили в службу отлова. Но она в сады не выезжает», — говорит Иван Орлов.