В Нижнем Тагиле на ледовый городок потратят 16,5 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила начала подготовку к зимним праздникам: на сайте госзакупок размещён контракт на строительство ледового городка стоимостью 16 млн 512 тысяч рублей. Окончание подачи заявок — 13 ноября. В этом году ледовый городок будет посвящён 100-летию произведений Корнея Чуковского. Строительство новогодней площади должно быть закончено до 24 декабря.



В рамках контракта предусмотрено создание уникальных ледяных скульптур и оформление территории общей стоимостью 14,8 млн рублей. Охрана городка на весь период эксплуатации обойдётся в 1,1 млн рублей, а демонтаж строений запланирован с 26 по 28 января и будет стоить 591 тысячу рублей.



Главным элементом композиции станет искусственная новогодняя ель высотой 18 метров, украшенная светодиодной гирляндой и шатром. Рядом с ней разместятся объёмные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Все фигуры будут установлены на ледяном постаменте с декоративной резьбой. Автор идеи и скульптор — Эдуард Пономаренко.



Для эффекта присутствия в сказочном мире Чуковского планируется установка 40 декоративных искусственных пальм. Они будут украшены светодиодными гирляндами в виде кокосов. К числу интересных элементов проекта относятся остров Бармалея, слон в натуральную величину, крокодил, бегемот и другие персонажи сказки «Айболит». Будут построены лабиринт из волн и скульптуры дельфинов.



Проект также включает в себя установку площадки для сбора мусора с двумя контейнерами, расположенными со стороны проезда улицы Пархоменко. Мусор будет вывозиться специализированным транспортом в соответствии с графиком. Также предусмотрены меры по поддержанию чистоты на Театральной площади: существующие урны будут расчищаться от снега в течение всего времени работы ледового городка.



Во время работы городка будут предусмотрены меры безопасности: конструкции горок должны быть безопасными, ступени будут очищаться от снега. Также будет осуществляться постоянный контроль за состоянием скульптурных композиций.