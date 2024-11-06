В Нижнем Тагиле суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича, осуждённого за превышение полномочий

Сегодня в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила состоялось заседание по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича.

«Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого, оно может быть обжаловано в течение 15 суток с момента оглашения решения в суде. Если оно не будет обжаловано, то в течение определённого законом срока вступит в законную силу», — прокомментировали АН «Между строк» в Свердловском областном суде.

Ходатайство было направлено в суд адвокатом Гуровича.

В конце декабря 2023 года Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра к пяти годам колонии, признав его виновным в превышении полномочий с ущербом в размере 320 млн рублей.

По данным СК РФ, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения больных коронавирусом. Госпиталь был возведён без учёта климатических условий региона, поэтому его не использовали и демонтировали. На Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных средств. Ущерб, нанесённый бюджету Мурманской области, оценили в сумму свыше 320 млн рублей. Бывший замглавы МЧС РФ свою вину не признал.

Решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Андрея Гуровича не вступило в законную силу и может быть обжаловано.