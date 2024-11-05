За годовое обслуживание восьми общественных туалетов мэрия Нижнего Тагила готова заплатить 5,2 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила объявила тендер на оказание услуг по комплексному обслуживанию общественных туалетов. Начальная стоимость контракта — 5,19 млн рублей, что на 550 тысяч рублей дороже, чем годом ранее. В техзадании уточняется, что подрядчик должен в течение года обслуживать восемь объектов, где расположены общественные туалеты.

Речь идёт о модульных конструкциях в районе цирка и городского пляжа, возле Лисьей горы, в паке «Народный», в Пионерском сквере, в парке на Муринских прудах, в парке Металлургов и на Пихтовых горах. Организация-победитель должна следить за порядком в туалете, вовремя менять туалетную бумагу и пополнять ёмкости с жидким мылом.