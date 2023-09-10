«Уважайте время собеседника и пишите “вы” с маленькой буквы». В Нижнем Тагиле прошёл мастер-класс по цифровому этикету

В пятницу, 8 сентября, в культурно-образовательном центре «Дом Окуджавы» прошёл мастер-класс по цифровому этикету в рамках Фестиваля грамотности от команды Тотального диктанта. Почему во время общения лучше убрать со стола даже выключенный телефон, с чем связано непреодолимое желание сделать ошибку в слове «их» и как улучшить своё общение в интернете, рассказал председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

Спикер выступил с презентацией своей коллеги Ольги Сусловой, руководителя социокультурных проектов фонда, которая должна была раскрыть моменты цифрового этикета, по-другому называемого «нетикет».

Вместе с гостями мероприятия на мастер-классе обсудили плюсы и минусы голосовых сообщений. Среди отрицательных моментов было названо не только время, которое уходит на прослушивание сообщений, но и отсутствие возможности скопировать их.

Также спикер объяснил, почему возникает желание изменить местоимения «их» и «его» на «ихний» и «евоный».

«Например, “я их видел”. Их в данном случае — это косвенный падеж личного местоимения. Или же “это их дом” — притяжательное местоимение. То есть перед нами разные местоимения с омонимичными формами (совпадающими по написанию и звучанию. — Прим. ред.), язык этого очень не любит. Но есть очень удобные слова “мой”, “твой”, то есть слова, которые заменяют прилагательные, и именно от них язык появляются “ихний”, “евоный”, чтобы уйти от омонимии», — рассказал Владимир Пахомов.

«Было проведено исследование, что если во время общения у вас на столе лежит телефон, то вы в любом случае отвлекаетесь, и даже рядом лежащий телефон усугубляет процесс общения. Поэтому желательно при живом общении минимизировать использование телефонов», — считает эксперт.

Помимо этого, большинство людей уверены, что при переписке или в официальном письме обращение «вы» стоит писать с большой буквы. При этом многим обращение на «Вы» кажется излишним. Специалисты цифрового этикета называют это отдельной темой для спора, и сейчас при вежливом обращении допускается написание с маленькой буквы, так как норма письменной речи имеет свойство меняться, обратил внимание Владимир Пахомов.