УрФУ выходит из Болонской системы

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Уральского федерального университета (УрФУ) в список вузов, которые участвуют в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования.

В 2026 вуз будет набирать студентов не только по программам бакалавриата, магистратуры (Болонская система) и специалитета, но и по программам базового и специализированного высшего образования.

«Университет готов к пилотированию перехода на новую модель высшего образования: мы собрали сильную команду, изучили опыт участников первого этапа проекта, провели большую подготовительную работу на уровне институтов», — сказал и. о. ректора УрФУ Илья Обабков.

Базовое высшее образование предполагает от четырёх до шести лет обучения в зависимости от направления подготовки. Эксперимент по выходу российских вузов из Болонской системы идёт с 2023 года, в проекте участвовали шесть учреждений, теперь к ним добавились ещё 11 вузов.