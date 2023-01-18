«Уралвагонзавод» получил статус «Достояние Среднего Урала»

Накануне, 17 января, «Уралвагонзавод» приобрёл региональный статус «Достояние Среднего Урала», который присваивался впервые. Церемония награждения состоялась символично в День образования Свердловской области в резиденции губернатора Евгения Куйвашева. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ, этот статус был присвоен предприятию по итогам общественного голосования, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Всего на конкурс было подано 104 заявки.

Во время торжественного мероприятия на почтовый конверт с изображением танка Т-14 на платформе «Армата», выпущенный «Почтой России» к 85-летию «Уралвагонзавода», поставили оттиск памятного штемпеля с надписью «Достояние Среднего Урала». На нём, помимо звания, изображены горы Среднего Урала. Гасили конверт губернатор, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Совета ветеранов «Уралвагонзавода» Георгий Бедрик, директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселёв.

«На этот статус претендовали много участников, и получить такую награду, конечно, очень приятно. Я думаю, следующее звание, которое мы должны получить, — “Достояние России”. Мы будем к этому стремиться и делаем для этого всё возможное», — отметил Георгий Бедрик.

Кроме «Уралвагонзавода», звание «Достояние Среднего Урала» получили музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства в Нижней Синячихе, Ирбитская ярмарка, трамвай Волчанска и колокольный завод «Пятков и К».

«Свердловская область — индустриальный, деловой, научный центр России. Это территория сильных, умных, талантливых людей, умеющих преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Именно благодаря уральцам область всегда достойно справляется с любыми вызовами и продолжает уверенно идти вперёд. Сегодня мы с вами собрались, чтобы впервые объявить победителей конкурса “Достояние Среднего Урала”. Считаю, что это отличный способ сохранить традиции, историческое и культурное наследие нашего региона. Прекрасная возможность привлечь внимание к местам, событиям и явлениям, которые определяют облик Свердловской области, подчёркивают её самобытность», — отметил Евгений Куйвашев.