Уральский и казанский университеты будут вести совместные проекты в области аддитивных технолоий

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) и Казанский исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ КАИ) будут вести совместные проекты в области аддитивных технологий. Об этом ректор КНИТУ КАИ Альберт Гильмутдинов рассказал АН «Между строк» на практической конференции «Пространство магистратуры: глобальное в локальном».

«Сейчас мы пытаемся выстроить отношения с Уральским федеральным университетом. Скоро к нам приедет его представитель. Я и сам не так давно там был — было большое совещание в Екатеринбурге, собирали всех ректоров. Посетил университет, он очень хороший, действует на базе легендарного УПИ. Я, будучи аспирантом, много ездил в УПИ, так что у меня самое доброе и уважительное отношение [к университету]. Я надеюсь, мы установим более тесное сотрудничество с федеральным университетом — конкретно через совместные проекты в области аддитивных технологий», -— сказал ректор КНИТУ КАИ Альберт Гильмутдинов.

Аддитивные технологии — молодой, но весьма популярный метод изготовления путём послойного наращивания сырья. Благодаря аддитивным технологиям производства удалось совершить революционный прорыв в медицинской, строительной, конструкторской, машиностроительной и дизайнерской отраслях. Самый известный пример их применения — 3D-принтеры. Все виды данных устройств работают по технологии послойного синтеза.

В прошлом году партнёр регионального инжинирингового центра УрФУ успешно освоил технологию получения порошка из титановых сплавов. Авиадеталь, изготовленная из отечественного порошка методом аддитивных технологий, была представлена на авиасалоне в Ле Бурже.

При этом в университете сетовали на отсутствие нормативной базы, тормозящее развитие российской аддитивной отрасли, и на отсутствие отечественных промышленных 3D-принтеров. Так, на выставке «Иннопром-2016» УрФУ представил первый опытный образец отечественного 3D-принтера, работающего по технологии селективного лазерного наплавления (SLM), но вопрос массового производства до сих пор не решён, несмотря на надежды разработчиков выпускать до пятидесяти таких аппаратов в год.

Конференция «Пространство магистратуры: глобальное в локальном», проходящая в эти дни в Казани, направлена на распространение лучших образовательных практик, моделей сетевого сотрудничества университетов. Её организовали благотворительный фонд Владимира Потанина, КНИТУ КАИ и Национальный фонд подготовки кадров.

«Здесь собралась, без преувеличения, элита университетского образования России. Это умные, думающие лидеры. Здесь есть победители очень жёсткого грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина. И это большая возможность для наших профессоров и коллег из других городов России пообщаться между собой. После докладов, во время кофе-брейка они знакомятся друг с другом, общаются и обмениваются опытом, потом будут друг к другу приезжать», — добавил Гильмутдинов.

Тема развития магистерских программ стала сейчас особенно актуальной, отмечают на конференции. Доля магистрантов в российских вузах возросла с 2010 по 2016 год в четыре раза. На базе КНИТУ КАИ уже несколько лет успешно работает Германо-российский институт новых технологий. Он реализует совместные образовательные программы двойных дипломов уровня магистратуры и аспирантуры. По словам первого замминистра образования и науки Республики Татарстан Андрея Поминова, в ряде стран к определённым видам профессии есть требования, которые предполагают наличие магистерского образования.