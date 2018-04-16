В России количество выпускников магистратуры возросло в четыре раза

Доля магистрантов в российских вузах возросла с 2010 по 2016 год в четыре раза. Об этом исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова заявила на открытии практической конференции «Пространство магистратуры: глобальное в локальном». Мероприятие проходит с 16 по 17 апреля в Казанском исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева (КНИТУ КАИ).

По словам Аржановой, больше всего магистрантов в ЮФУ — 25%. В целом по сети федеральных университетов удельный вес обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры достиг 21,6%. При этом Аржанова отметила, что количество созданных программ не так важно, как их качество, поскольку ряд вузов создали их «не по сути, а по форме».

В целом переход на двухуровневую систему образования директор Национального фонда подготовки кадров назвала позитивным.

«Это более удобная и адекватная система по сегодняшним условиям. И это точно не ориентировано только на международную повестку», — сказала Аржанова, добавив, что работодателям пока сложно определиться, кто им нужен — выпускники магистратуры, специалитета или бакалавриата.

С 16 по 17 апреля в КНИТУ КАИ проходит всероссийская конференция «Пространство магистратуры: глобальное в локальном», которая направлена на распространение лучших образовательных практик, а также моделей сетевого сотрудничества университетов. Мероприятие собрало руководителей и преподавателей вузов из разных регионов России, также в нём приняли участие чиновники и бизнесмены. Организаторами конференции выступили благотворительный фонд Владимира Потанина, КНИТУ КАИ и Национальный фонд подготовки кадров.