«Уралочка-НТМК» победила «Тулицу» на выезде

«Уралочка-НТМК» одержала уверенную победу над «Тулицей» в 19-м туре волейбольной Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:21). Эта победа стала для уральской команды восьмой подряд.

В первой партии борьбы была примерно равной, но ближе к концу «Уралочка» захватила преимущество читая атаки соперниц и воспользовавшись их ошибками.

Во втором сете «Уралочка-НТМК» доминировала с самого начала, благодаря уверенной игре на приёме и в защите. «Тулица» пыталась сократить отставание, но уральская команда смогла удержать лидерство и выиграть сет.

В третьей партии несмотря на попытки тульской команды вернуться в игру и сократить отставание, «Уралочка» не упустила победу.

Сейчас «Уралочка-НТМК» занимает второе место в турнирной таблице — 15 побед, 4 поражения, 48 очков.

Следующий матч уральская команда проведёт на домашней площадке в Екатеринбурге. 31 января она сыграет с московским «Динамо». Вход на матч свободный.